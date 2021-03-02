Uzayda inşa edilecek ilk otel, konuklarını 2027 yılında ağırlayacak
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Uzayda inşa edilecek ilk otel, konuklarını 2027 yılında ağırlayacak

02.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:53

ABD'deki Voyager İstasyonu, dünyanın ilk uzay oteli için harekete geçti. Dünyanın alçak yörüngesinde 2025'te inşa edilecek olan otel, 2027 yılında konuklarını ağırlayacak. 400 kişi kapasiteli otel, spor salonundan spa'ya kadar her şeye sahip olacak.

Amerika'da bulunan The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu, dünyanın ilk uzay oteli için harekete geçti. Dünyanın alçak yörüngesinde 2025'te inşa edilecek olan otel, 2027 yılında konuklarını ağırlayacak.

Uzayda inşa edilecek ilk otelin konuklarını ağırlayacağı tarih netleşti

İÇİNDE SPA'DAN SPOR SALONUNA KADAR HER ŞEY YER ALACAK

Büyük bir daire şeklinde olacak olan uzay istasyonu, Ay'ın yüzeyindeki gibi yer çekimi oluşturması için sürekli dönecek. Dünya etrafındaki yolculuğunu 90 dakikada bir tamamlayacak olan otel, 400 kişi kapasiteli olacak. Öte yandan şirket, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, otelin sinema, seyir ve spor salonu, bar, spa ve restoran olmak üzerebir cruise gemisi içinde bulunan her şeye sahip olacağı belirtildi.

Uzayda inşa edilecek ilk otelin konuklarını ağırlayacağı tarih netleşti

"YENİ BİR UZAY ENDÜSTRİSİ DOĞACAK"

Bununla birlikte otelde ayrıca NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanacak ya da satılacak 20x12 ebatında 24 modül de yer alacak. Aynı zamanda kişiler için de satın alabilecekleri modüller eklenecek. Böylece otel hem bireysel kullanım için hem de astronotların dahil eğitim alacağı resmi kullanım için önemli bir merkez haline gelecek. Diğer yandan Gateway Foundation kurucusu John Blincow ise yaptığı açıklamada, "Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak." dedi.

Uzayda inşa edilecek ilk otelin konuklarını ağırlayacağı tarih netleşti
Uzayda inşa edilecek ilk otelin konuklarını ağırlayacağı tarih netleşti
Uzayda inşa edilecek ilk otel, konuklarını 2027 yılında ağırlayacak
Haber Yorumları (2)
UZAYLI FIKO: İstemeyüüükkkkciler nerde elalem uzayda kat alıyor hüsnüüü
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BURAK: Koyunlari misafir ediceklermis.bu sefer istiyoruz.
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