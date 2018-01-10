Uzaktaki Köylere İlaç Ulaştıran Drone, Afrika'da Uçuşa Başladı

Afrika kıtasındaki Malavi'de, havadan görüntü almak için kullanılan drone ilaç taşımak için kullanılıyor. Kırsal bölgelerdeki ulaşım zorluğu Chris Chapo isimli bir sağlık çalışanını bu ilginç yöntemi denemeye itti. Köyüne 10 kilometre uzaklıktaki hastaneye gitmek ve geri dönmek bazen bir cana mal oluyordu. Acil ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri dronela taşımayı düşünen Chapo, çoğu kez bisikletle gidip geldiği yolu şimdi dronela kat ediyor. Böylelikle ihtiyaç duyulan ilacı daha kısa sürede köyüne ulaştırabiliyor.

UNICEF DESTEKLİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ve Malavi hükümeti, merkeze uzaktaki köylere gerekli ilaç ve sıhhi malzemelerin dronelar yoluyla dağıtıldığı yeni bir uygulamayı hayata geçirmek üzerine proje geliştiriyor.

Chapo'nun köyü ile hastane arasında kullanılan yol, dünyanın ilk insani yardım amaçlı drone hava koridoru oldu.

Kaynak: BBCTürkçe