Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
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Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı

10.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:59
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı

Kayseri'de uzaklaştırma kararına uymayan şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı.

Kayseri'de uzaklaştırma kararına uymayan şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Ç. (45), eşiyle beraber yaşadığı eve geldi. Burada eşi N.K. (55) ile tartışan M.Ç., yanında getirdiği benzini eve döktü. Eşinin polisi aradığını gören M.Ç., evi yakamadan kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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