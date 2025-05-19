UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE! KANAL D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir 26. bölüm izle full HD, kesintisiz! (19 Mayıs 2025)

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, 26. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Duygusal ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çeken dizi, yeni bölümüyle yine gündemde. Dizinin yayın saatini ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek isteyen izleyiciler, "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak, canlı yayın bağlantısı var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Uzak Şehir 25. bölümde ne oldu, 26. bölüm canlı izleme linki var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜMDE NE OLDU?

Uzak Şehir dizisinin 12 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 25. bölümü, heyecanın doruğa çıktığı sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bölümde Cihan'ın attığı stratejik adımlar, Boran'ın katiline adım adım yaklaştığını gösterdi. Cihan'ın cezaevine kasıtlı olarak girmesi, düşman cephede panik havası yaratırken, tüm dengeleri değiştirecek gelişmelerin fitilini ateşledi.

UZAK ŞEHİR 25. BÖLÜM

Cihan'ın hapse giriş amacı kısa sürede gün yüzüne çıktı. Boran'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlı olan Cihan, içeride Ecmel ve Halis'e karşı baskı kurarak gerçeği öğrenmenin peşine düştü. Bu sırada dış dünyada da tansiyon yükseldi. Alya'nın konaktan kovulması, onun için bir yıkım gibi görünse de, Alya bu kararı reddederek konağın kapısına adeta meydan okudu.

Cihan, cezaevinden çıktıktan sonra Alya'nın yanında yer almaktan çekinmedi. Sadakat'in tehditleri karşısında annesine bile kafa tutan Cihan, Alya'yı korumak için her türlü riski göze aldı. Sadakat ise Alya'yı alt edebilmek için umutlarını Mine'ye bağladı. Gelişmeler, dizide dengelerin tamamen değiştiğini gözler önüne serdi.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM CANLI İZLE

Cihan'ın cezaevine girişi, yalnızca içeride değil, dışarıda da etkisini gösterdi. Ecmel ve Halis'in üstüne gitmesi, uzun süredir saklanan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak adına büyük bir hamleydi. Cihan, Boran'ın ölümüne dair ipuçlarını birleştirerek katile oldukça yaklaşmış durumda.

Öte yandan Alya, konaktan kovulmayı sindiremedi ve güçlü bir dönüş yaptı. Konağın kapısına gelip içeriye girmesi, onun küllerinden yeniden doğduğunu simgeliyordu. Bu sahne, Alya'nın karakterindeki değişimi ve kararlılığını ortaya koydu.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ

Sadakat, Alya'yla baş edemeyeceğini anlayınca Mine'den yardım almayı planladı. Cihan ise yalnızca Sadakat'le değil, içeride sessizce güç kazanan Albora'ya karşı da direnmek zorunda kaldı. Çatışma yalnızca bir cephede değil, çok yönlü ilerlemeye başladı.

Alya ise bu sert mücadelede iki ateş arasında kaldı. Herkes kendi çıkarları için hamleler yaparken, Cihan Alya'yı korumak adına gerekirse kendini feda etmeye hazır olduğunu gösterdi. Tüm bu gelişmeler, Boran'ın katilinin artık çok yakın olduğunu işaret etti.