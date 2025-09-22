Uzak Şehir CANLI izle! 22 Eylül Uzak Şehir, 30. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Uzak Şehir, yayınlanan afişleri ve dikkat çekici tanıtımlarıyla kısa sürede merak uyandırmayı başardı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım; güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle öne çıkıyor. 22 Eylül'de ekrana gelecek olan 30. bölümü canlı izlemek isteyenler için HD yayın bağlantısı büyük ilgi görüyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın ileri sürdüğü evlilik şartını kabul etmez. Bu kararın ardından Cihan, Albora ile ilgili şikâyetini geri çekmeyi reddederek hukuki süreci başlatır. Alya'nın bu şartı reddetmesi üzerine Sadakat son kozunu sahneye sürer fakat bu hamle, Alya'yı sakinleştirmek yerine daha da hiddetlendirir. Bu gelişmeleri fırsat bilen Demir ise Alya'ya iş birliği teklif ederek onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihan, duygularını gizlemez ve Alya'ya olan aşkını bir kez daha dile getirir. Ancak Sadakat'in yaptıklarının ardından Cihan'ın annesine vereceği tepki sert olacaktır. Cihan, kafasındaki soruları yanıtlamak için soluğu İstanbul'da alır.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Yapımda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan ve Alya, karşılarına çıkan tüm engellere rağmen aşklarına sahip çıkarak konağa dönerler. Bunun ağır sonuçlar doğuracağını bilseler de vazgeçmeye niyetleri yoktur. Alya'nın Kanada'ya gitmemesi ise Sadakat için büyük bir felaketin başlangıcı olur. Sadakat'in baskıları karşısında Cihan da annesine karşı tavrını netleştirir. Öte yandan Mine, Alya'ya duyduğu öfkeyle onu tehdit eder ve büyük bir hamle yapar; fakat bu girişimin sonucu kendi hayatını da alt üst eder. Şahin ile Nare'nin gizlice yaptığı evlilik ise Albora ailesinde adeta bir sarsıntıya yol açar. Cihan, Nare'nin bile bilmediği o gerçeği ortaya koyar: "Boran'ın katili Ecmel!" Bu itiraf, aile içindeki dengeleri altüst eder. Ecmel ise özgürlüğünün tadını çıkarırken, kendi saflarını güçlendirmek için adımlar atar ve Cihan'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Artık topraklarda kimin sözünün geçeceği yavaş yavaş netleşmektedir.

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği Uzak Şehir, Lübnan yapımı ünlü dizi Al Hayba'dan uyarlanarak Türk televizyonlarına uyarlanmıştır.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, tarihi dokusu ve kültürel atmosferiyle öne çıkan Mardin'in Midyat ilçesinde yapılmaktadır.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLEME

Yeni bölümler, yayın saatinde Kanal D'nin çevrim içi platformları üzerinden canlı olarak takip edilebilmektedir.