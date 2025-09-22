Uzak Şehir 30. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Kanada'dan küçük oğluyla birlikte Mardin'e gelen Alya'nın, hayatını kaybeden eşinin son isteğini yerine getirme çabası üzerine kurulu Uzak Şehir, güçlü kurgusu ve dramatik anlatımıyla öne çıkıyor. Peki, dizinin 30. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte Uzak Şehir'in en son bölümü hakkında merak edilen tüm bilgiler…

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik teklifini kabul etmez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikâyetini geri çekmekten vazgeçer ve Alya'nın davası mahkemeye taşınır. Alya'nın bu şartı reddettiğini öğrenen Sadakat ise son kozunu oynar fakat bu hamlesi, Alya'nın kalbini yumuşatmak yerine öfkesini daha da artırır. Bu süreçte Alya'nın yargılanmasını fırsata çevirmeye çalışan Demir, onu kendi tarafına çekmek ve birlikte hareket etmeye ikna etmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Cihan, Alya'ya olan aşkını bir kez daha dile getirir. Ancak Sadakat'in yaptıkları sonrası Cihan'ın annesine tepkisi sert olacaktır. Sorularına yanıt arayan Cihan, İstanbul'a doğru yola çıkar ve büyük bir yüzleşmenin kapısını aralar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizide başrolleri Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal üstleniyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi pek çok başarılı oyuncu bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Cihan ve Alya, tüm engellere rağmen aşklarına sahip çıkarak konağa geri döner. Bu kararın ağır sonuçlar doğuracağını bilseler de birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdırlar. Ancak Alya'nın Kanada'ya dönmemesi, Sadakat için büyük bir tehdit olarak görülür. Sadakat, bu aşkı engellemek adına elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını almaktan geri durmaz.

Öte yandan Mine, tehditlerinin ciddiye alınmadığını fark edince öfkesine yenik düşer ve Alya'ya yönelir. Onu ortadan kaldırmaya yönelik planının bedelini ise tahmin edemeyeceği şekilde öder. Şahin ve Nare'nin gizli evliliği Albora ailesinde sarsıntı yaratırken, Cihan ortaya büyük bir sırrı çıkarır: "Boran'ın katili Ecmel!" Şahin bu iddiayı reddeder, fakat Cihan'ın Hamada ile ilgili yeni bilgileri açıklaması, Nare ile ailesi arasındaki bağı zedeler ve genç çiftin evliliğini gölgeler.

Ecmel ise özgürlüğün keyfini sürerken Albora'lara meydan okur. Güç toplamak için yeni müttefikler kazanır ve her hamlesi onu Cihan'la yeniden karşı karşıya getirir. Artık bu topraklarda kimin sözünün geçeceği yavaş yavaş belli olmaya başlamıştır.