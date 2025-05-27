UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! KANAL D ekranı ile Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 27. bölümde neler oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir 27. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 28. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN 27.BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

26 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir'in 27. bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyen gelişmelere sahne oldu. Bu bölümde uzun süredir merak edilen Boran cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Alya, konakta kalmaya karar vererek Sadakat ile Mine'nin kurduğu oyunu bozuyor. Cihan ise yaşananlar karşısında net bir duruş sergiliyor ve Mine'yle birlikte bir gelecek kurmayacağını açıkça dile getiriyor. Her ne kadar Mine'yi konağa sokmayacağını söylese de, doğacak bebek, Alya ile Cihan arasında duygusal bir mesafe yaratıyor.

UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM FRAGMANI

Öte yandan, Nare, içinde bastıramadığı vicdanı ile yüzleşerek evine geri dönüyor. Özkan'ın daha özgür bir hayat kurabilmesi için hazırlık yapan Nare'ye en büyük destek yine Şahin'den geliyor. Nare, Şahin'le vedalaşmasının hemen ardından aldığı şaşırtıcı haberle sarsılıyor. Ancak bu gelişme, onun için bambaşka bir yaşamın kapısını aralıyor.

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM

Sadakat, Alya'yı konaktan göndermenin o kadar da kolay olmayacağını fark ediyor fakat geri adım atmıyor. Cihan Deniz'i de sürece dahil eden Sadakat, kontrolü yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor ve olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. Cihan, uzun süredir izini sürdüğü Suriyeli ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıyor. Şahin'le iş birliği yapan Cihan, sonunda Boran'ın katilini ortaya çıkarıyor.