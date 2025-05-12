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Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 25. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya konağı ateşe verdi!

Sadakat ve Alya arasında gerilim gitgide artıyor! Alya, Sadakat'a göz dağı vermek için konağın kapısını ateşe verdi! Cihan annesi ve Alya arasında kalmaya devam ediyor!

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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