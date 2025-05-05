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Uzak Şehir 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

Uzak Şehir 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakat, Alya'yı konaktan kovarken Cihan'a kelepçe vuruluyor!

Uzak Şehir 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, ölüm kalım mücadelesi veriyor!

Nare'nin arafta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fidan'ın yardımına ihtiyacı olan Nare'ye o el uzatılmayacaktır. Cihan'la Alya Nare'nin yaşaması için gereken her şeyi çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar.

Tüm Albora halkı Nare için seferber olurken onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare'yle Şahin'in tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır.

Alya'nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye'yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis'le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur.

Uzak Şehir 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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