Uzak Şehir 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kızımı sana emanet etmek istiyorum."

Nare canı ile mücadele ediyor! Cihan ise sabrının son noktasında... Alya ise annesinin başına gelenlerden habersiz!

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare canına kıydı!

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder.Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.