Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı İZLE! Nare öldü mü?

Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle seçeneği üzerinden izlenen sahnelerde, Nare'nin hayatta kalıp kalamayacağı sorusu büyük bir merak konusu haline geldi. Fragmanda Nare'nin yaralı hali ve Cihan'ın yaşadığı duygusal anlar izleyicileri derinden etkiliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare öldü mü?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder.Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.

Uzak Şehir 23. bölüm

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle seçeneği üzerinden izlenen sahnelerde, Nare'nin hayatta kalıp kalamayacağı sorusu büyük bir merak konusu haline geldi. Fragmanda Nare'nin yaralı hali ve Cihan'ın yaşadığı duygusal anlar izleyicileri derinden etkiliyor.

NARE ÖLDÜ MÜ?

Fragmanda Nare'nin ağır yaralı bir şekilde Cihan'ın kollarında olduğu görülüyor. Bu sahneler, Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle diyen izleyiciler için oldukça dramatik ve etkileyici anlar sunuyor.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Cihan Albora: Ozan Akbaba

Alya Albora: Sinem Ünsal

Sadakat Albora: Gonca Cilasun

Ecmel Albora: Müfit Kayacan

Şahin Albora: Alper Çankaya

Demir Baybars: Ferit Kaya

Kaya Albora: Atakan Özkaya

Nare Albora: Sahra Şaş

Zerrin Albora: Dilin Döğer

Mine Doğan: Mine Kılıç

Nadim Baybars: Nazmi Kırık

Fidan Albora: İlkay Kayku

Muzaffer Sancak: Sinan Demirer

Ümmü Sancak: Zeynep Kankonde

Özkan Bulut: Yunus Eski

Hasan Karalı: Mehmet Polat

Halis Koroğlu: Muttalip Müjdeci

İzzet Erbaş: Barış Yalçın

Kadir Yolcu: Burak Şafak

Pakize Sancak: Yaren Güldiken

Deniz Cihan Albora: Kuzey Gezer

Uğur Kılınç: Anıl İlter