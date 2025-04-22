Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı İZLE! Nare öldü mü?
Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle araması, dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Uzak Şehir dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı.
Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle seçeneği üzerinden izlenen sahnelerde, Nare'nin hayatta kalıp kalamayacağı sorusu büyük bir merak konusu haline geldi. Fragmanda Nare'nin yaralı hali ve Cihan'ın yaşadığı duygusal anlar izleyicileri derinden etkiliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare öldü mü?
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.
Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder.Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle seçeneği üzerinden izlenen sahnelerde, Nare'nin hayatta kalıp kalamayacağı sorusu büyük bir merak konusu haline geldi. Fragmanda Nare'nin yaralı hali ve Cihan'ın yaşadığı duygusal anlar izleyicileri derinden etkiliyor.
NARE ÖLDÜ MÜ?
Fragmanda Nare'nin ağır yaralı bir şekilde Cihan'ın kollarında olduğu görülüyor. Bu sahneler, Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı izle diyen izleyiciler için oldukça dramatik ve etkileyici anlar sunuyor.
UZAK ŞEHİR OYUNCULARI
Cihan Albora: Ozan Akbaba
Alya Albora: Sinem Ünsal
Sadakat Albora: Gonca Cilasun
Ecmel Albora: Müfit Kayacan
Şahin Albora: Alper Çankaya
Demir Baybars: Ferit Kaya
Kaya Albora: Atakan Özkaya
Nare Albora: Sahra Şaş
Zerrin Albora: Dilin Döğer
Mine Doğan: Mine Kılıç
Nadim Baybars: Nazmi Kırık
Fidan Albora: İlkay Kayku
Muzaffer Sancak: Sinan Demirer
Ümmü Sancak: Zeynep Kankonde
Özkan Bulut: Yunus Eski
Hasan Karalı: Mehmet Polat
Halis Koroğlu: Muttalip Müjdeci
İzzet Erbaş: Barış Yalçın
Kadir Yolcu: Burak Şafak
Pakize Sancak: Yaren Güldiken
Deniz Cihan Albora: Kuzey Gezer
Uğur Kılınç: Anıl İlter