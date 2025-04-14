Uzak Şehir 21. bölüm full, HD izle! Uzak Şehir bu akşam var mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü 21. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Uzak Şehir bu akşam var mı sorusunun yanıtı "evet" olurken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler de büyük merak konusu. Uzak Şehir 21. bölüm full HD izle seçeneği ile diziyi kaçıranlar, bölümü tek parça halinde izleyebilecek. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir 21. bölüm full, HD izle!

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir 21. bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Uzak Şehir

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM HD İZLEME LİNKİ

Uzak Şehir 21. bölüm full HD izle linki, bölüm yayınlandıktan hemen sonra Kanal D'nin resmi internet sitesi olan kanald.com.tr üzerinden erişime açılacak.

Uzak Şehir

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uğur'un Albora'lar için büyük tehdit haline gelmesi Sadakat'in artık bu duruma son vermesine neden olur. Alya, Sadakat'i engellemeye çalışırken çoktan ateşlenen kurşun ise gideceği yere tam isabet eder. Cihan, Alya ve Sadakat'in ortasında kaldığı çatışmada kim suçlu ilan edilirken, kim kendi canını son anda kurtaracaktır?

Nare boşanmak için çıktığı yolda Şahin'le beraber ilerlemeye devam eder. Herkese rağmen Nare'yi kaçırmak için çıktığı yolun sonunda Albora ailesini bulur.

Demir intikam ateşini harlamak için Zerrin'i kullanmaktan bir an olsun vazgeçmez. Kaya'nın karşısına Zerrin'le çıkan Demir, onu kışkırtmak için tüm hamlelerini gerçekleştirir. Demir'in yaptıklarına artık dayanamayan Zerrin, içinde büyüttüğü kinle Demir'den öcünü almak için onu bıçaklar. Zerrin'in korkusuzca hareket etmesinin bedelini ise Nadim ödetmek isterken Demir babasına izin mi verecektir yoksa Zerrin'in cezasını kendi elleriyle mi verecektir?

Uzak Şehir

KANAL D CANLI NASIL İZLENİR?

Alya ve Cihan arasında yaşanacak gelişmelerin yanı sıra aile içinde artan çatışmalar, Uzak Şehir 21. bölümde duygusal anların yaşanmasına neden olacak. Dizi takipçileri, bu gelişmeleri kaçırmamak için Uzak Şehir 21. bölüm full HD izle alternatiflerini değerlendiriyor.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM HD İZLEME LİNKİ