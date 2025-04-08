UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı, dizinin gidişatına dair ipuçları verirken, Alya'nın yaşadığı dramatik gelişmeler dikkat çekiyor. İzleyiciler, Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı sayesinde karakterlerin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Peki, Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan'ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya'nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır. Alya'nın acısını Fikriye'yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye'ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan'a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.

Uğur ise Cihan'dan kaçarken Alya'ya hiç beklemediği bir teklifle gelir. Alya, Uğur'un isteğini reddederken oğlu için büyük bir tehdit yarattığının da farkındadır. Tüm bu çıkmazların içindeyken Cihan Deniz bir anda kaybolur. Cihan Deniz'i bulmak için herkes tek yürek olurken Sadakat ve Alya ilk defa annelik üzerinden birbirlerini anlarlar.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı için tıklayınız.