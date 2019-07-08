Uyuyan Güzel Masalından Uyarlanan The Maleficent 2'den Yeni Fragman Geldi

Walt Disney Pictures'ın 2014 yılında sinemaseverlerle buluşturduğu "The Maleficent" serisinin ikinci filminin çekimleri tamamlanalı neredeyse bir yıl oldu ve yeni film, vizyona girmek için artık gün sayıyor. Masal uyarlaması fantastik bir film olan Maleficent'in ikinci filminin yeni bir fragmanı ise Walt Disney Studios'un YouTube kanalından yayınlandı.

Bir masal uyarlaması olmasına rağmen izleyicilere karanlık bir dünya yansıtan film, kötü karakteri başrole oturttuğu için de bir çocuk filmi olmaktan uzaklaşıyor. Serinin ikinci filmi de ilk film gibi fantastik film severlerin beğenisini kazanmaya aday.

The Maleficent 2'de filmin konusu, Malefiz rolündeki Angelina Jolie ve Aurora rolündeki Elle Fanning'e odaklanacak. İşte, Walt Disney Studios tarafından yayınlanan o fragman;

Uyuyan güzel masalının, masaldaki kötü perilerden olan Malefiz'in gözünden anlatan bu film, 18 Ekim'de vizyona girecek.