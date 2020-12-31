Hassas teraziyle yakalanan uyuşturucu bağımlısının "Annem istedi" bahanesi pes dedirtti

Aksaray'da uyuşturucu bağımlısı şahıs, kısıtlamada yakalanıp kaçarken elindeki poşeti boş araziye attı. Kısa sürede yakalanan şahsın araziye attığı poşetten uyuşturucu, mermi ve hassas terazi çıktı. Hassas teraziyi 'annesi istediği için aldığını söyleyen' şahıs gazetecilere de "Neden çekiyorsun kurban olduğum?" diyerek isyan etti.

Gece yarısı Şifahane Mahallesi'nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetim ve kontroller yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 51 EE 675 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

BOŞ ARAZİYE FIRLATTI

Araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü araçtan küçük bir poşeti boş araziye fırlattı. Asayiş Şubesi ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Sürücü Yıldırım K. ve araçta bulunan Cebrail A. ile Mustafa A. gözaltına alındı.

HASSAS TERAZİ BULUNDU

Sürücünün yolda kaçarken poşet attıkları boş arazide yapılan aramada 25 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan çeşitli aparatlar ile çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

"NE VAR DA ÇEKİYORSUN KURBAN OLDUĞUM?"

Gözaltına alındıkları polis aracında alkol muayenesinden geçirilen sürücü Yıldırım K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çek ağabey, ne var da çekiyorsun kurban olduğum" diye tepki gösterdi. Alkol muayenesinin ardından basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna, "Tabanca vardı o yüzden kaçtım" diye cevap veren sürücü, "Araçta hassas terazi bulundu neden?" sorusuna ise ilginç bir cevap vererek "Annem istedi" dedi.

TOPLAM 9 BİN 738LİRA CEZA

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150'şer TL ve dur ihtarına uymamaktan 288 TL olmak üzere toplam 9 bin 738 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN