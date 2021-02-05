Uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu UYUMA'ya sporcu ve sanatçılardan video mesajla destek
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Uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu UYUMA'ya sporcu ve sanatçılardan video mesajla destek

05.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:14
Uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu UYUMA'ya sporcu ve sanatçılardan video mesajla destek

İçişleri Bakanlığının, uyuşturucu satıcılarının ihbar edilmesini sağlayan "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) projesine sanat ve spor camiası destek verdi.

İçişleri Bakanlığının, uyuşturucu satıcılarının ihbar edilmesini sağlayan "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) projesine sanat ve spor camiası destek verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabından sanatçılar Oktay Kaynarca, Metin Şentürk ve Şoray Uzun ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın, vatandaşlardan aplikasyonu kullanmalarını istediği videolarını paylaştı.

Ünlüler, videolarında vatandaşlara, "Uyuşturucu toplumun ortak sorunudur. Geleceğimizi karartmalarına seyirci kalmayalım. Telefonlarımıza ücretsiz olarak UYUMA aplikasyonunu indirelim, bilgimizi paylaşalım. UYUMA, harekete geç." diye seslendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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