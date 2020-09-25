Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı: "Salataya katmak için kullanıyordum"
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı: "Salataya katmak için kullanıyordum"

25.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:16
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı:

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tarlasında yetiştirdiği söz konusu uyuşturucu maddeyi salataya katıp kendisinin yediğini iddia etti.

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tarlasında yetiştirdiği söz konusu uyuşturucu maddeyi salataya katıp kendisinin yediğini iddia etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satış yapıldığı bilgisi üzerine K.Ç.'nin evine ve müştemilatına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 3 kilo 16 gram esrar maddesi, 102 kök kenevir bitkisi, 166 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ç., "Evimdeki buzdolabında bile söz konusu maddeyi bulunduruyordum. Ben bunları uyuşturucu olduğu için değil, salataya katmak için kullanıyordum. Ayrıca kuşlara ve köpeğime yediriyordum. Kimseye satmadım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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