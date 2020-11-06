Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
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Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar

06.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:00

Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar Gaziantep'te uyuşturucu satmayı reddeden genç kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü Gaziantep'te uyuşturucu satmayı kabul etmeyen genç, tartıştığı kişi tarafından kafasına tek kurşun sıkılarak öldürüldü.

Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar

Gaziantep'te uyuşturucu satmayı reddeden genç kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu satmayı kabul etmeyen genç, tartıştığı kişi tarafından kafasına tek kurşun sıkılarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, 4 gün önce Şahinbey ilçesine bağlı Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kılınç ile B.D. arasında uyuşturucu madde satışından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmada B.D., Ali Kılınç'a uyuşturucu satması için teklif yaptı. Yapılan teklifi reddeden Kılınç ile B.D. arasında tartışma çıktı.

Evine çağırıp kafasına sıktı

Kısa süreli tartışmanın ardından sakinleşen taraflar ayrıldı. Tartışma sonrası B.D. konuşmak için eve çağırdığı Kılınç ile evde de tartışmaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada B.D. üzerinde bulunan tabancayla Ali Kılınç'ın kafasına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Kılınç kaldırıldığı özel hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti.

Hayatını kaybeden Kılınç'ın cansız bendeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar
Gaziantep'te cinayet...Uyuşturucu satmak istemeyince kafasına sıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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