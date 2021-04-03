Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı

İhlas Haber Ajansı / HAYDAR SEÇKİN - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı Konya'nın Yunak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, biri 6 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli çıkan 3 kişi polisin 2 aylık takibinin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi

Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, biri 6 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli çıkan 3 kişi polisin 2 aylık takibinin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince daha önceden alınan istihbari çalışmalar neticesinde polis ekipleri 2 ay boyunca çalışmalar yaptı. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile ilgili kişiler tespit edildi. Tespit edilen şahıslar ve bağlantıları ile ilgili olarak operasyon için düğmeye basıldı. Dün yapılan operasyonda birbirleri ile irtibatlı olan M.K. ve R.D. araç içerisinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 8 gram esrar, 3 ecstasy hap, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin 1 LCD kimyasal madde ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan eşzamanlı aramada ise 24 gram kubar esrar, 3 kırmızı reçeteli uyuşturucu hap, 2 gram yaprak esrar, 1 poşet içerisinde 10 Hint kenevir tohumu yakalandı. Şüpheli S.U.'nun uyuşturucudan 6 yıldır cezaevinde yattığı ve izinli çıktığı öğrenildi. Operasyonda M.K. ve S.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı
Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı
Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYDAR SEÇKİN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun İsmail Kartal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:40:47. #1.16#
title