Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı

21.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:10

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin, geçen yıl Gaziosmanpaşa'da öldürülen M.K.'nin failleri oldukları belirlendi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin, geçen yıl Gaziosmanpaşa'da öldürülen M.K.'nin failleri oldukları belirlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da Çıksalın Mahallesi'nde bir adrese, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 411 gram kokain, 252,54 gram marihuana, tabanca ve çok sayıda fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ibraz ettikleri kimliklerin sahte olduğu belirlendi.

Şüphelilerin gerçek kimliklerine tespitine yönelik yapılan çalışmada R.E. ve E.S. oldukları belirlendi.

UYAP sorgusunda şüpheli R.E.'nin "tasarlayarak öldürme", "hırsızlık", "silahlı tehdit" suçlarından, E.S.'nin "tasarlayarak öldürme", "silahlı tehdit", "silahlı ateş etme" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 10 Eylül 2019'da Gaziosmanpaşa'da M.K.'nin öldürülmesi olayının failleri oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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