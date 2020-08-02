Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
02.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:58
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri, metamfetamin madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüpheli şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Uyuşturucu madde almak için Antalya'ya gittikten sonra Karaadilli Beldesine dönerken Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 3 şüphe gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: İHA