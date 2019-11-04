Uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattıkları değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, A.C.A. (27), A.M.A. (22), F.A. (25), M.A.R.G. (35), L.Ö. (27), Ç.S. (28), S.T. (26) ve H.K. (36) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve 6,56 gram esrar ele geçirildi.
VİDEO: Uyuşturucu operasyonu