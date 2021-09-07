Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı olarak düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Denzili'de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı olarak düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Denzili'de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda yapılan toplantıya; Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Özer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür V. Kadriye Özer Bici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici katıldı. Toplantıda; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunumlar yapıldı. Vali Ali Fuat Atik'in de konuşmalarının ardından genel değerlendirmelerde bulunuldu. Daha sonra tespit edilen sorunlar ile bunlara karşın sunulan görüş ve öneriler değerlendirildi. - DENİZLİ

Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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