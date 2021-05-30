Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor
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Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika, aralarında uyuşturucu baronu El Chapo'nun evinin de bulunduğu, kartelden ele geçirilen ve devlete ait bazı mülkleri yapılacak çekiliş ile piyango ikramiyesi olarak dağıtacak.

Meksika, aralarında uyuşturucu baronu El Chapo'nun evinin de bulunduğu, kartelden ele geçirilen ve devlete ait bazı mülkleri yapılacak çekiliş ile piyango ikramiyesi olarak dağıtacak.

Geçtiğimiz günlerde Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı konuşmada, 15 Eylül'de yapılacak bir çekilişle lüks araziler, lüks daireler, Aztek Stadyumundaki bir loca ve yakalanan kartel liderlerinin konutlarının piyango ikramiyesi olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Başkan Obrador ayrıca, halktan çalınan mülklerin piyango ile dağıtılarak, olduğu yere yani halka geri iade edileceğini ve elde edilen gelirle de aşı, ilaç ve bursların finanse edileceğini belirtti.

Obrador'un konuşmasının ardından piyangoda dağıtılacak olan ödüllerin detayları belli oldu. Uyuşturucu kartellerinden ele geçirilen konutlar arasında El Chapo'ya ait 3,8 milyon peso değerinde bir ev ile Göklerin Efendisi takma adıyla tanınan Amado Carrillo Fuentes adlı uyuşturucu baronuna ait 3 bin metrekare arazi üzerine kurulu 77 milyon pesoluk havuzlu jakuzili süper lüks villası da bulunuyor.

Ayrıca çekilişle Meksika Başkanlığı'na ait Aztek Stadyumunun içinde banyo ve mutfak bulunan 20 kişilik lüks locanın yanı sıra bazı lüks araziler de ikramiye olarak dağıtılacak. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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