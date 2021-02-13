Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı
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Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı

13.02.2021 04:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 08:29

Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı Polislerin güçlükle uyandırdığı hırsız, çaldığı demirlerin aracına takıldığını iddia etti Denizli'de devriye atan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yakalanacağını anlayacağını inşaattan...

Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı

Polislerin güçlükle uyandırdığı hırsız, çaldığı demirlerin aracına takıldığını iddia etti

DENİZLİ - Denizli'de devriye atan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yakalanacağını anlayacağını inşaattan çaldığı demirleri bırakarak kaçmaya çalıştı. Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti. İlk olarak demirlerin araca takıldığını iddia eden şüpheli, ekiplerin pes etmeyeceğini anlayınca her şeyi itiraf etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye atan polis ekipleri yan sokaktan ilerleyen otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı. 20 YC 849 plakalı otomobil sürücüsü dur ihtarına rağmen süratle kaçmaya başladı. Aralıksız takibi bırakmayan polis ekiplerinin görüş açısından çıktığı anda otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakarak otomobili ile kaçmaya çalıştı. Aracı çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, otomobili park halinde buldu. Otomobil içerisini kontrol eden ekipler, bir şahsın yattığını fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise şahsın her hangi bir sağlık sorunun olmadığını belirtti.

Uyuyor numarası yaparak kurtulmaya çalıştı

Otomobil içerisinde bir süre uyuyor numarası yapan ve isminin Mustafa İ., olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen tepki vermeyen Mustafa İ., alkol metreyi üflememek içinde yoğun uğraş verdi. Polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyandı. Alkol metreyi üfleyen Mustafa İ.'nin 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi. ilk olarak demirlerin aracına takıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra inşaat demirlerini de çaldığını itiraf etti. Çeşitli suçlardan yaklaşık 7 bin TL ceza yiyen uyurgezer hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı
Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı
Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı
Uyurgezer hırsız polisin pes etmeyeceğini anlayınca uykusundan uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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