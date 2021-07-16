Uyum Mahalle Buluşmaları Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantılarının Beşincisi İstanbul Esenyurt- Beylikdüzü'nde Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Başkanlığımız ile BMMYK iş birliğinde düzenlenen Uyum Mahalle Buluşmaları Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantıları'nın beşincisi İstanbul Esenyurt- Beylikdüzü mahalle muhtarlarının katılımı ile 12-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Başkanlığımız ile BMMYK iş birliğinde düzenlenen Uyum Mahalle Buluşmaları Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantıları'nın beşincisi İstanbul Esenyurt- Beylikdüzü mahalle muhtarlarının katılımı ile 12-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirildi.

Toplantı; Genel Müdür Yardımcımız Dr. Gökçe OK, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural KARAGÜL, BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela CICCHELLA, Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekilimiz Ali Rıza BEŞKAT, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürümüz Bayram YALINSU, Esenyurt - Beylikdüzü mahalle muhtarları ile toplamda 56 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açış konuşmalarının ardından toplantıda; "Türkiye'de Sosyal Uyum Faaliyetleri", "Yabancılarla İlgili Muhtarların Yapacağı İş ve İşlemler", "Yabancılarla İlgili Temel Kavramlar ve Doğru Bilinen Yanlışlar" konularında sunum yapıldı.

Toplantının istişare bölümünde ise mahallelerdeki sosyal uyum düzeyi, karşılaşılan sorunlar ve muhtarların önerileri konuşuldu.

Etkinlik sonrası mahalle ziyaretleri kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Genel Müdürlük ve İl Göç idaresi Müdürlüğünce 13 Temmuz 2021 tarihinde Esenyurt ilçesinde Bağlarçeşme, Pınar ve Çınar muhtarlıkları ziyaret edildi.

14 Temmuz 2021 tarihinde ise Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci, Sahil ve Yakuplu muhtarlıkları ardından muhtarlar ve Göç İdaresi yetkilileri mahallelerdeki yerel ve yabancı esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde mahalle sakinlerine sosyal uyum yabancılar ve doğru bilinen yanlışlar hususunda bilgilendirme yapılarak öneriler paylaşıldı.

Kaynak: Habermetre