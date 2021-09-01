UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
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UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 3 sürecek uyum eğitimi başladı.

AKSARAY'da okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 3 sürecek uyum eğitimi başladı. Okulun ilk günü olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Selim Burada öğretmenim ve arkadaşlarımla güzel günler geçirmek istiyorum dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası kapsamında 3 günlük eğitim süreci bugün başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencileri, bugün okullarına kavuştu. Emlak Kredi İlkokulu öğrencilerinden Ahmet Selim, okulun ilk günü olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirterek İnşallah arkadaşlarım da heyecanlıdır. Burada öğretmenim ve arkadaşlarımla güzel günler geçirmek istiyorum dedi.

'OKULUN İLK GÜNÜ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Uzun bir süre uzaktan eğitimle ders yaptıklarını belirten Emlak Kredi İlkokulu öğretmeni Cafiye Küçükyılmaz, şunları söyledi

Çocuklarımızla beraber yüz yüze eğitime geçmenin ilk günündeyiz. Çocuklarımızla burada, 4 yıl beraber eğitim göreceğiz. Bugün bizler de öğrencilerimiz de çok heyecanlıyız. Onların okula uyum sağlamaları için çalışmalarımız bugünden itibaren başladı. Okulun ilk günü çocuklarımız için çok önemli. Okulun ilk günü hiç unutulmuyor. Bizde sınıfımızı süsleyerek, çocuklarımızı hediyelerle karşıladık. Gerçekten çocuklarımız bugün çok mutlu olarak eğitim ve öğretime başladı. Geçen yıl yüz yüze eğitim maalesef salgın nedeniyle çok kısa sürmüştü. Bu yıl ailelerin de desteğiyle bu uyum sürecini başarıyla aşacağız ve güzel bir yıl olacağını düşünüyorum.

'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK VE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Eğitimin koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşeceğini hatırlatan öğretmen İlkay Yazıcı da Tüm hazırlıklarımızı yaptık, çok heyecanlıyız. Yeni eğitim ve öğretime başlamanın telaşındayız. Öğrencilerimizle tanışıp kaynaşıyoruz. İnşallah, sağlıklı ve bol başarılı bir yıl olur. Pandemi gerçekten bizleri ve öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğretmenler olarak da okulları çok özlemiştik. Uyum haftasında tüm tedbirlerimizi aldık ve görevimizin başındayız. Her şey çok güzel olacak dedi.

UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM
UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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UYUM EĞİTİMİNE BAŞLAYAN AHMET ARKADAŞLARIMLA GÜZEL GÜNLER GEÇİRMEK İSTİYORUM - Haberler
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