Uysal: "İnsanlarımızı Mutlu Etmek İçin Çaba Sarf Eden Bir Belediyeyiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yaşlılara Saygı Haftası'nda açılışı gerçekleştirilen el ürünleri sergisinde "İnsanlarımızı mutlu etmek için çaba sarf eden bir belediyeyiz. Sosyal hizmet kavramını standardize eden ve bütün komşularımıza eşit sunmaya gayret eden bir belediyeyiz" dedi.

Muratpaşa'da 18 Mart Pazar günü başlayıp 24 Mart'a kadar devam edecek Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri belediye fuayesinde açılan sergisiyle başladı. Muratpaşa Belediyesi'nin bugün sayıları üç olan 3 bin 455 üyesi bulunan Yaşlı Evlerinde düzenlenen kurslarda ortaya çıkan el emeği ürünlerin sergilendiği serginin açılışını Başkan Uysal'la birlikte Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi'nin komşularının derdiyle dertlenen bir belediye olduğunu söyledi. Muratpaşa'nın asla sadece teknik hizmet üreten kurum olmadığının altını çizen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızı mutlu etmek için çaba sarf eden bir belediyeyiz. Sosyal hizmet kavramını standardize eden ve bütün komşularımıza eşit sunmaya gayret eden bir belediyeyiz. Yaşlı Evlerindeki gönül yolcularımız, sevincimizi arttırıyor, neşemizi artıyor. Kendi mutluluklarını artırdıkları gibi şehrimizin mutluluğunu arttırıyorlar. Dolayısıyla, dokunulan, destek verilen her komşumuzun mutluluğunun kamusal bir yararı var."

Muratpaşa Kaymakamı Arısoy ise toplumu oluşturan bütün kesimlerin üretkenliğinin sağlanmasının ortaya çıkardığı sosyalleşmenin yanında ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 22 Mart'a kadar açık kalacak serginin açılış kurdelesi kesilirken Başkan Uysal, Kaymakam Arısoy ve Özgödek'le birlikte sergiyi gezdi. Sergide, Yaşlı Evlerinin kıdemli kent sakinleri Başkan Uysal'a turunç ağacı şeklinde el örgüsü bir çalışmayı hediye etti. - ANTALYA