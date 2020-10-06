Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur
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Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur

06.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:07

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü cinsel içerikli sohbet ettiği sırada mastürbasyon yaptığı sebebiyle görevden alınmıştı. Ay, uygunsuz görüntüleri çeken kadının kendisinden para istediğini söyleyerek "Bu bana düzenlenmiş bir komplodur" dedi.

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında, cep telefonuyla görüntülü görüştüğü kadınla cinsel içerikli sohbet etti. Görüşme sırasında kadın soyunurken, Ay da kendi kendini tatmin etti. Adı öğrenilemeyen kadın, görüntüleri kaydetti. Görüntüler, belediye işçileri arasında ve WhatsApp gruplarında yayıldı. Sendikanın genel merkezine de ulaşan görüntüler sonrası Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi Sinan Ay'ı görevden aldı.

"BU KOMPLONUN HESABINI SORACAĞIM"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sinan Ay, kendisine komplo kurulduğunu ve videoyu yayan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Ay, olayın 7- 8 ay önce yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu, bana düzenlenmiş bir komplodur. Bu olay 7- 8 ay önce yaşandı. Görüntüleri çeken bayan benden para istedi. Para vermezsem bu görüntüleri her yerde paylaşacağını söyledi. Ben de 'sana verecek param yok. Ne yaparsan yap' diyerek, bu kişinin tehditlerine boyun eğmedim. Fakat seçimden sonra bu görüntüler elden ele dolaşmaya başladı. Bu görüntüleri seçimde bana karşı kaybeden grubun herkese yaydığını biliyorum. Hem bu görüntüleri kaydedip, benden para isteyen kişi hem de bu görüntüleri yayan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana düzenlenen bu komplonun hesabını soracağım."

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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Haber Yorumları (19)
XYZ: Tam bir pislik
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YUH: sana komplo yu kendi ellerin kurmuş ama
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GADDAR: TEŞKİLATI ARAYIN :)
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