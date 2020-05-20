Uygun Fiyatlı LG Stylo 6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı LG, yeni uygun fiyatlı modeli ile piyasayı sallamaya geliyor. Şirket, LG Stylo 6'yı tanıttı. LG Stylo 6 özellikleri neler? Gelin hep beraber bakalım.

LG, yeni uygun fiyatlı modeli ile piyasayı sallamaya geliyor. Şirket, LG Stylo 6'yı tanıttı. LG Stylo 6 özellikleri neler? Gelin hep beraber bakalım.

Birkaç yıl önce ülkemiz dahil tüm dünyada cihazları ile yankı uyandıran LG, yanlış politikalar nedeniyle piyasadaki yerini kaybetti diyebiliriz. Özellikle ülkemizde çok bulunan LG G3 ve G4 modelleri bir zamanlar çok satılmıştı. Hatta herkesin elinde bu modeller vardı diyebiliriz. Fiyatı ve performansı ile dikkat çeken o modeller, ısınma problemleri nedeniyle LG'nin adını epey kirletmişti.

Güney Koreli şirket yeni modellerinde bu sorunu çözse de o zamanki şanssızlık ile piyasa biraz daha farklı şirketleri içerisine aldı. Ancak LG önceki başarılarını unutmayarak, yeni bir model ile karşımıza çıktı. Daha öncesinde çok performanslı bir iki model ile piyasayı sallayan LG, şimdi çok uygun fiyatlı LG Stylo 6 ile karşımıza çıktı.

LG Stylo 6 Özellikleri

Üzerinde 2,3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci taşıyan cihaz, 3GB RAM sunuyor. 64GB dahili hafızaya sahip cihazın kapasitesi, MicroSD kart ile artırılabiliniyor. Dış taraftan baktığımızda arka kısımda 13MP'lik bir ana kamera yer alıyor. Aynı zamanda bu kameraya 5MP'lik ultra geniş açı sensörü ve 5MP'lik derinlik sensörü eşlik ediyor.

Ön kısmında 6.8 inçlik devasa bir ekran taşıyan Stylo 6, bu ekranda Full HD+ çözünürlükte görüntü verebiliyor. Ön kısımda yer alan kamera ise 13MP görüntüler sunuyor. Tabi cihazın derin özellikleri belli değil. Zaten cihazın ana konusu performans da değil.

LG Stylo 6 Fiyatı

Bu cihazın dikkat çeken kısmı fiyatı. Fiyatı ise şu anda 179 Dolar. Tabi bu fiyat lansmana özel. Daha sonrasında cihazın fiyatı 219 Dolar'a çıkacak. Ancak yine de vergiler hariç yaklaşık 1400 TL'ye böyle bir cihaza sahip olmak gerçekten mantıklı olacaktır.