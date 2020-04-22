Uygun Fiyatlı Apple AirPods Yakında Satışa Sunulabilir! Tarih Verildi
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Uygun Fiyatlı Apple AirPods Yakında Satışa Sunulabilir! Tarih Verildi

Kulağa oldukça ilginç gelse bile yine de bir süredir uygun fiyatlı Apple AirPods dillerde telaffuz ediliyor.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Uygun Fiyatlı Apple AirPods Yakında Satışa Sunulabilir! Tarih Verildi

Kulağa oldukça ilginç gelse bile yine de bir süredir uygun fiyatlı Apple AirPods dillerde telaffuz ediliyor. Apple ve uygun fiyat kelimelerini bir araya getirmek ne yazık ki son zamanlarda çok zor. İşte şirketten beklenmeyen bir hareket.

Apple ürünlerinin çok pahalı olması nedeniyle herkes şikayetçidir. Özellikle de Türkiye gibi vergilerin son derece yüksek olduğu ülkelerde Apple modellerini almak çok zordur. Front Page Tech YouTube kanalının sahibi Jon Prosser tarafından yapılan uygun fiyatlı Apple açıklaması büyük sevinç yarattı. Uygun fiyatlı AirPods'lar, Prosser'in açıklamasına göre Mayıs ayında yeni 13 inçlik MacBook Pro eşliğinde gösterilecek.

Uygun Fiyatlı Apple AirPods herkesin beklentisi oldu

Jon Prosser tarafından yapılan açıklamanın hemen ardından Apple hayranları yüzlerce yorum yaptı. Birçok kişi bunun imkansız olduğunu söylese bile, büyük bir çoğunluk hemen tanıtılmayacağını belirtti.

Gelen sızıntılara göre Apple tarafından üretilecek bu yeni ürünün AirPods Pro Lite ismini alması bekleniyor. Şirketin AirPods modelinin Pro versiyonu ile ilgili düşük versiyon kararı alması ise bir hayli ilginç. Büyük bir çoğunluk şirketin başarılı olacağını düşünüyor. Özellikle de iPhone SE sonrasında Apple kuruluşunun uygun fiyatlı modeller tercih edebileceği düşünülüyor. Hatırlayacağınız üzere iPhone SE çok uygun fiyatlarla satışa sunulmuştu. Apple bütün cihazlarda çeşitli uygun fiyatlı modeller üretmeye çalışıyor. Böylece şirket satış başarısını daha da artırmak istiyor. Sizce Apple bu tarz hamlelerle başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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