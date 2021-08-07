UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI
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UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Duman istemiyoruz çünkü buraya nefes almak için geliyoruz.

Duman istemiyoruz çünkü buraya nefes almak için geliyoruz.

Haber: Sevda SARIKAYA- Kamera: Kubilay ÖZEV-- Belgrad Ormanı hafta sonunda boş kaldı.

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, yapılan uyarılar karşılık buldu. İstanbul'da hafta sonu yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda sakinlik hakim oldu. Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelen birkaç aile burada piknik yaptı.

Eşiyle Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen Serdar Bayraktar, "Devletimizin tabi ki ülkemizde meydana gelen yangın felaketleri nedeniyle önlemler, tedbirler almasını normal karşılıyorum. Belki de biraz doğayı insanlardan uzaklaştırmak lazım. Doğayı baş başa bırakmak lazım, kendi temizliğini yapabilsin diye. Gördüğünüz gibi her yer bomboş. Pandemi yasakları yeni kalktığında buraya gelmiştim. Giriş kapısından buraya trafik nedeniyle bir buçuk saate anca gelebilmiştim. Eşimle beraber geldim piknik yapıyoruz. Tabi ki ateş yakmıyoruz, mangal yakmıyoruz. Girişte güvenlikteki arkadaşlar da uyarıyorlar zaten ateş yakmak yasak diye. Hafta sonumuzu evde geçirmektense eşimle beraber gelelim kahvaltımızı yapalım dedik. Boş olacağını da tahmin ediyordum. Çünkü Türk toplumunda mangal kültürü olduğu için mangal yasak deyince kimse gelmemiş" dedi.

"BİR KIVILCIM BİNLERCE KARE HEKTARI KÜL EDİYOR"

Aydın Kutlu, "Ben haftada iki sefer buraya spor amaçlı geliyorum. Aslında burada hafta sonları çok piknik yapan oluyor, çok ateş yakılıyor. Çok duman ve hissin içinde kalıyoruz. Aslında mangal yakmanın yasaklanması bir şekilde iyi oldu. İnsanlarımız doğayı çok kötü, kirli kullanıyorlar. Biz bunun taraftarı değiliz. Ne kadar temiz olursa bizim için o kadar iyi. Daha çok nefes alırız diye düşünüyorum. Duman istemiyoruz çünkü buraya nefes almak için geliyoruz. Bir kıvılcım binlerce kare hektarı kül ediyor. Yani böyle olmasını istemiyoruz. İnsanlarımızın biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Çevreyi temiz kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI
UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI
UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI
UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI
UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI
UYARILAR KARŞILIK BULDU; BELGRAD ORMANI BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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