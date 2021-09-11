Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) 3 ayda bir rutin yapılan güncellemeyi yerinde inceledi.

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Adalet Bakanı Gül, dün akşam 21.00'da başlatılan UYAP güncellemelerini takip etti. Yargı sisteminin omurgasını oluşturan UYAP'ta gerçekleştirilen güncelleme hakkında bilgi alan Bakan Gül ayrıca sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Gece yarısı ziyaret ettiği Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla yaptığı özçekimi paylaşan Gül, "00.36, an itibariyle UYAP'ta 464 başlıkta güncelleme yapan Adalet Bakanlığı mühendislerimizin ve personelimizin mesaisine ortak olduk" ifadelerini kullandı.

'464 güncelleme ile sistem yenilendi'

UYAP'ta başlatılan 464 maddeden oluşan güncelleme kapsamında kararı geç yazılan dosyaların performansının HSK Performans haritası üzerinden gösterilmesi sağlandı. Mahkeme gerekçeli kararlarının kişisel verilerin temizlenmesi bürosunda anonimleştirilerek emsal karar arama sitesinde yayınlanmasına imkan tanındı. Güncelleme dahilinde ayrıca iddianamenin şüpheli ve müştekiye; müşteki ve tanık hakkında çıkarılan zorla getirme kararının ise müşteki ve tanıklara dosyada kayıtlı cep telefonu numaralarına gönderilecek SMS ile bildirimi sağlandı. Kişisel verilerden arındırılarak tüm hukuk mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararlarının yayımlanabilmesi için çalışma yapıldı. Hakim izin talep ekranlarına duruşma bilgisinin olup olmadığına dair kontrol da eklendi. Böylece Adalet Komisyonu Başkanının, izin talebini değerlendirirken talep eden hakimin izin talep ettiği tarih aralığında duruşmasının olup olmadığını görebilmesi sağlandı. Güncellemelerle duruşma gününün iptal edilmesi durumunda dosyadaki vekillere bildirim gönderilmesinin de önü açıldı. Güncelleme kapsamında Adalet Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulamalara da eklemeler yapıldı.

Adalet Bakanlığı mühendislerince öz kaynaklar ve yerli yazılımlarla 2008 yılında hayata geçirilen UYAP'ta yapılan güncellemeler ile adalete erişimin 7/24 kesintisiz ve hak kaybı yaşanmadan erişilmesi, yargılamaların olabilecek en hızlı şekilde sonuçlandırılmasının ve kamu kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasının güçlendirildiği belirtili. - ANKARA