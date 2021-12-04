UYAP'ta yapılan güncellemelerle kullanıcılara bazı kolaylıklar getirildi

Adalet Bakanlığınca, tüm yargısal faaliyetlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında yapılan güncellemelerle hem avukatlara hem de vatandaşlara bazı kolaylıklar getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenilir ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan UYAP'ın, bürokratik prosedürü azalttığı, avukat ve vatandaş portalının da bulunduğu UYAP'ta etkin şekilde bilgi, belge ve iş akışı sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen UYAP sisteminde, 3 Aralık gecesi 503 güncelleme daha yapıldı. Planlanan değişikliklerin tamamlanarak gerçekleşen güncellemelerle yargı mensubu ve çalışanlarının yanı sıra avukat ve vatandaş portalının kullanımına da kolaylıklar getirildi.

Bilirkişi raporları celse ile taraf avukatlarına bildirilecek

Yapılan değişiklikle mahkeme ve icra dosyalarında "Bilirkişi Raporu" ve "Ek Bilirkişi Raporu" kaydedildiğinde Celse Mobil Uygulaması üzerinden taraf avukatlarına bildirim gönderilmesi sağlandı. Güncellemeyle ayrıca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde Kovid-19 risk durumunun sorgulanabilmesi için HES Kodu Üretme Ekranı yapıldı.

UYAP'ta İHEP'te öngörülen hedef ve faaliyetler kapsamında da güncelleme gerçekleştirildi.

Güncellemelerle Vatandaş Portal ve Avukat Portal üzerinden adli yardım talepli hukuk davası açılış işlemi sağlandı. İcra Hukuk Mahkemesi "İcra Takiplerinde Adli Yardım Talebi" dava türünde icra dosyası seçimi zorunluluğu kaldırıldı.

Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı dosyalara erişim sağlanarak işlem yapılması ve ilgili dairelere vekaletname gönderme imkanı getirildi.

İddianame ve duruşma günü, cep telefonuna SMS ile bildirilecek

İHEP kapsamında iddianame ile duruşma gününün sanık ve mağdurun dosyasında kayıtlı cep telefonuna SMS ile bildirilmesi imkanı getirildi. Yine İHEP kapsamında iddianamelerdeki isabet oranını artırmak amacıyla yargılamanın sonucunun, iddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısının personel ekranına düşürülmesi sağlandı.

UYAP ekranları, ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişinin serbest bırakılmasını düzenleyen Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 94/3 maddesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

İHEP hedefleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu ekranlarında hedef süre uygulanmasına ilişkin olarak raporlamaya ilişkin ekranlar gerçek ortama aktarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A hizmetlerinin bildirildiği iş yerlerine ait vergi kimlik numarası bilgisi ile asıl ve alt işveren hizmet bilgilerinin sorgulanabilmesine yönelik entegrasyon çalışması tamamlandı.

Danıştay e-Devlet Entegrasyonu ile Danıştay Avukat-Vatandaş-Kurum Portal Entegrasyonu sağlandı. İdari yargı ekranlarında FTS (Full Text Search) arama ekranında ara kararların da aranması olanağı getirildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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