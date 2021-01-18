Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı

TRT1'in sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün 17. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Ekin Koç, Hatice Şendil ve Mehmet Özgür gibi oyuncuların yer aldığı tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, bugün yeni bölümüyle TRT 1 yayın akışında yer alıyor! Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer'e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah'ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?

Öte yandan Elçin, Terken'in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken'in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!