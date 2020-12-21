Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ve Arslantaş'ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş'ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş'ın Sencer'i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk'ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah'ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin'e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye'nin hastalanmasının Terken'in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin'in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin'i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah'ın tüm Selçuklu Devleti'ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah'a engel olmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu 14. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 14. bölümde neler olacak?