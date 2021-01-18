Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

18.01.2021 07:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 07:45
Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE (16. BÖLÜM) NELER OLDU?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer'e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah'ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Öte yandan Elçin, Terken'in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken'in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı.

Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati: 20.00)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Arda Turan Mesut Bakkal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 07:45:29. #1.14#
title