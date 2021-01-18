Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE (16. BÖLÜM) NELER OLDU?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer'e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah'ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?

Öte yandan Elçin, Terken'in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken'in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı.

Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati: 20.00)