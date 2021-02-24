'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor
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'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor

24.02.2021 23:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, kadrosunu genişletme kararı aldı. İddialı yapımın şu sıralar Çukur dizisi ile izleyici karşısına çıkan Barış Arduç'u kadroya dahil edeceği iddia edildi.

Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği başrollerinde ise Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür ve Sevda Erginci gibi önemli isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu, kadrosunu genişletme kararı aldı.

Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor

DETAYLAR HENÜZ BELLİ OLMADI

Buna göre TRT ekranlarının reyting rekortmeni, iddialı dizisinin, Show TV'nin sevilen yapımı Çukur'da, Yamaç'ın düşmanı Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç'u kadrosuna katacağı iddia edildi. Arduç'un hangi karakteri canlandıracağı ve ne zaman diziye katılacağı konusu ise netlik kazanmadı.

ATILGAN GÜMÜŞ KADROYA DAHİL OLMUŞTU

Uyanış: Büyük Selçuklu, geçtiğimiz haftalarda da Kuruluş Osman dizisinde Komutan Böke'yi canlandıran ve performansıyla oldukça beğenilen Atılgan Gümüş'ü kadrosuna katmıştı. Akli Film imzalı yapım, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısı, siyasi olayları, savaşları ve Melikşah'ın hayatını konu alıyor.

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