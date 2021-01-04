Uyanış Büyük Selçuklu izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!
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Uyanış Büyük Selçuklu izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

04.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:36
Uyanış Büyük Selçuklu izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Her Pazartesi saat 20.00'da, TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izle! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Sabbah'ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer'i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer'in Seyduna'nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş'ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk'ü darp eden Sencer'e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk'ü ve Sencer'i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir? Terken'in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk'e zehirli sıvıyı içiren Turna'nın akıbeti ne olacaktır? Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş'ın annesi Leyla'nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla'yı bulabilecekler mi? Leyla'nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla'yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir? Şelemzar'daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken İlteber'in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal'ın darülhicreyi istemesi İlteber'i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal'a verecek midir? Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah'ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah'ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Melikşah, Buğra Gülsoy

Terken Hatun, Hatice Şendil

Hasan Sabbah, Gürkan Uygun

Ahmed Sencer, Ekin Koç

Elçin Hatun, Leyla Lydia Tuğutlu

Turna, Sevda Erginci

Nizamülmülk, Mehmet Özgür

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