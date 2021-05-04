Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı! Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 30. bölüm izle!

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Uyanış: Büyük Selçuklu 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 25. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 25. bölümün ardından şimdi de Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş'in kendisinden önce davranıp Şelemzar'ı zapt ettiğini görmüştü. Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar'a vermiş olduğu Şelemzar'ı kılıç hakkı olarak Tekiş'e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar'ın tepkisi nasıl olacaktır? Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünecek olan Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır? Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu'nun elini öpmeyi reddetmişti. Zübeyde, Gevher'in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken'in de Gevher'e arka çıkmasından ve Başulu'nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir. Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken'e Başulu'ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir? Öte yandan Kavurd'un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk'ün ve yaverini öldüren Sencer'in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır. Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir. Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah'ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır. Turanşah, Melikşah'la giriştiği savaşı hangi noktaya kadar vardıracaktır? Yoksa tahtı almak için harekete geçecek midir? Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş'e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah'a nasıl bir oyun hazırlamaktadır?

TRT 1 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜM İZLE!

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