Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı! Uyanış Büyük Selçuklu 19. son bölüm ile pazartesi akşamı ekrana geldi. Sultan Melikşah'ın hayatını anlatan fenomen dizi oyuncuları ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında ilgiyle izleniyor. Buğra Gülsoy'un Sultan Melikşah'a hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosu da konuşulanlar arasında bulunuyor. 19. son bölüm sonrasında Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı araştırılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm özeti haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

TRT ekranlarında dikkat çeken dizi her hafta pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm ardından 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM FRAGMANI

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer'den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer'i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah'ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah'ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah'ı Faysal ve Sabbah'tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk'ü Nizamülmülk ve Zübeyde'ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu'nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu'yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus'a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah'ın yokluğunda Isfahan'da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?