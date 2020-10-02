Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!
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Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!

02.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:52

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pazartesileri izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında hemen izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1.BÖLÜM SON BÖLÜM ÖZETİ

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.

Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır.

Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır.

Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.

Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!

Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

İzleyici karşısına çıkmaya gün sayan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU GENEL ÖZETİ

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2 fragmanı izle!

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