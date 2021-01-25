Uyanış Büyük Selçuklu 18. yeni bölüm canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 17. son bölüm full izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarına gelecek! Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 70. bölümde neler olacak merak ediyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi günleri izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 18. YENÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saldırıya uğrayan Başulu'ya Melikşah'ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer'in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu'dan başkası değildi. Başulu'yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde'nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah'a açacak mıdır?

Öte yandan Zübeyde'nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken'in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah'tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken'i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır?

Başulu'yu ağır yaralayan, Korkut Bey'i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer'in intikamından nasıl kurtulacaktır?

Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk'ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah'ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?

Sencer'in Faysal'dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal'ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal'ın elinden alınan altınlarını Selçuklu'dan hangi yolla alacaklardır?

İlteber, Turna'nın içler acısı halini görüp kızının Faysal'la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna'nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer'in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar'a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar'daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu'nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber'i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı. Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber'i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

Diğer taraftan yakın dostu Eynar'ı öldüren Sencer'den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu'yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir?

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah'tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı'nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah'ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı. Hasan Sabbah içine düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Öte yandan Sencer, Başulu'nun intikamı için Markus'un peşine düşecektir. Selçuklu'nun ve dahi Sencer'in peşine düştüğü Markus, güçlenebilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bunun için Sabbah aracılığıyla Faysal ile nasıl bir ittifak kuracaktır?

Sencer, Faysal'ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus'la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek midir? Başulu'yu ağır yaralayan ve Korkut Bey'i şehit eden Markus'tan intikamını alacak mıdır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM FULL İZLE!