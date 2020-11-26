Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm tek parça izle!
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Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm tek parça izle!

26.11.2020 22:04 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:23

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra 10. bölümde neler olacağı merak edildi. Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı yayımlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 9. bölümü izle! Uyanış: Büyük Selçuklu gelecek hafta neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos'un Turna'yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos'un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas'ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos'a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer'in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer'e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos'u yakalayabilecek midir? Sencer'in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir?

Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım'ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar'ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar'ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar'a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir?

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uyanış: Büyük Selçuklu 10. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm tek parça izle!

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