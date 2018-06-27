'Üvey Baba' Dizisindeki Lamia Karakteriyle Tanınan Oyuncu Burçin Abdullah Anne Oldu

Yayınladığı tarihte büyük bir izlenme kitlesi olan Üvey Baba dizisinde Lamia karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu Burçin Abdullah, ilk bebeğini kucağına aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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OCAK AYINDAN SEVGİLİSİ İLE NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

'Üvey Baba' dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle gönüllere taht kuran Burçin Abdullah, sevgilisi Salih Maraş ile Ocak ayınnda nikah masasına oturmuştu.

BURÇİN ABDULLAH KİMDİR?

Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987'de doğdu. 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen genç oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.

Burçin Abdullah oyunculuk kariyeri boyunca, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı.

2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen "Selam" adlı filmde Afganistan'a giden bir öğretmeni canlandırdı.

Abdullah son olarak Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Helena' karakteri ile izleyici karşısına çıktı.