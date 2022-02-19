Üvey annenin, erkek çocukları hakkında TikTok'ta yaptığı itiraf büyük tepkiye yol açtı

TikTok kullanıcısı Paige Whitney'in sosyal medya hesabından yayınladığı video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve yorum aldı. Ancak Whitney'in videoda yaptığı itiraf nedeniyle, yorumların çoğu eleştirel içerikliydi.

"ÖNLERİNDE NADİREN GİYİNİYORUM"

Üvey oğulların önünde genelde çıplak dolaştığını söyleyen Whitney, "Eşimin daha önceki evliliğinden 2 erkek çocuğu var ve hepimiz aynı evde yaşıyoruz. Önlerinde nadiren kıyafet giyiyorum, daha çocuk oldukları için neye baktıklarını bilmiyorlar. Bence bu henüz sorun teşkil etmiyor" dedi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Whitney'in videosu kısa süre içerisinde eleştiri içerikli yorumlarla doldu. Sosyal medya kullanıcıları, genç kadının yanlış yaptığını ve bu hareketin çocuklarının psikolojik durumunu olumsuz etkileyeceğini savundu. Whitney ayrıca sorumsuz bir anne olmakla da eleştirildi. Genç kadın ise eleştirilere kulak asmadığını ve çocuklarının rahatsız olacağı yaşa kadar çıplak gezmeyi sürdüreceğini belirtti.