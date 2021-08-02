Utheneras: "Bence Türkler olarak bu konularda çok iki yüzlüsünüz"
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Utheneras: "Bence Türkler olarak bu konularda çok iki yüzlüsünüz"

Utheneras: 'Bence Türkler olarak bu konularda çok iki yüzlüsünüz'
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitch yayıncısı Ecesu "Suecuk" Özevin'in OnlyFans platformu için içerik üreteceğini duyurmasının ardından yapılan kötü yorumlara karşılık Şükrü "Utheneras" Şentürk yayıncının linç edilmesini eleştirdi.

Twitch yayıncısı ve eski profesyonel espor oyuncusu Şükrü "Utheneras" Şentürk, Twitch'te canlı yayınlar yapan Ecesu "Suecuk" Özevin'in, yakın bir zamanda OnlyFans platformu üzerinden içerik üreticiliği yapacağını duyurmasının ardından yapılan kötü yorumlara karşılık konu ile alakalı düşüncelerini paylaştı.

Twitch platformunda Utheneras ismiyle tanınan Şükrü Şentürk, Twitch'te "Hot Tub" yayınları izleyen kişilerin yarısının Türk olduğunu iddia etti. Utheneras kişisel Twitter hesabı üzerinden, Özevin'in 1 Ağustos Pazar günü paylaştığı fotoğrafı alıntılıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bence Türkler olarak bu konularda çok ikiyüzlüsünüz. Tüm OnlyFans'ı olanlara hakimsiniz, Twitch'te Hot Tub streamerları izleyenlerin yarısı Türk ama bir Türk buna benzer bir şey yapınca hemen linç hakaret kısmı başlıyor. Ki bu duruma laf edenlerin sağda solda link soracağına eminim"

Utheneras: 'Bence Türkler olarak bu konularda çok iki yüzlüsünüz'
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Utheneras: "Bence Türkler olarak bu konularda çok iki yüzlüsünüz" - Haberler
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