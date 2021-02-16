Üstün Dökmen kimdir? Üstün Dökmen kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Üstün Dökmen kitapları ve eserleri!
Kitapları ve çıktığı televizyon programlarındaki fikirleri ve araştırmalarının yanı sıra duruşu, konuşması ve pozitif tavırlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Üstün Dökmen hayatı ve kitapları ile ilgili detayları yazımızdan bulabilirsiniz...
Türk akademisyen, Psikolog, Yazar, televizyon programcısı ve üniversite profesörü Üstün Dökmen, uzun yıllardır programlarıyla tanınmakta ve özellikle de "Küçük Şeyler" serisi gibi kitaplarıyla hayatlara dokunmaktadır. Üstün Dökmen kimdir? Üstün Dökmen kaç yaşında ve nereli? gibi tüm soruların cevaplarını sizler için derledik...
ÜSTÜN DÖKMEN KİMDİR?
Üstün Dökmen, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Türk akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı olan Dökmen, hâlen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde profesörlüğü yapmaktadır. 1971 yılında Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'ni, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. 1986 yılında doktorasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında bitirdi. 1988'de Doçentlik, 1995'te Profesörlük derecesini aldı.
Üstün Dökmen, her zaman sosyal bilimlere ilgi duyuyordu, ancak öncelikle Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü'ne kaydoldu. Üçüncü sınıfa gelince fiziğin kişiliğine uygun olmadığını fark etti. Yeniden üniversite sınavlarına girerek Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne geçti. Bu bölümden mezun oldu ve aynı bölümde Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) alanında Yüksek Lisans yaptı. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında 1986 yılında doktora, 1988 yılında doçentlik, 1995'te ise profesörlük derecesi aldı. Hâlen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Bir dönem TRT'de Küçük Şeyler adlı bir programı hazırlayıp sundu.
Dökmen'in çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra dört bilimsel, bir de şiir kitabı vardır. Bu kitaplar sırasıyla; "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları" , "Okuma Becerisi İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma" , "İletişim Çatışmaları ve Empati" , "Sosyometri ve Psikodrama" adlarını taşımaktadır. Şiir kitabının adı "Selam" dır. Meslektaşı Prof. Dr. Zehra Yaşın Dökmen'le evlidir; iki kızı bulunmaktadır.
ÜSTÜN DÖKMEN KİTAPLARI
- İletişim Çatışmaları ve Empati, 1994
- Sosyometri ve Psikodrama Kuramsal Temeller/ Uygulamalardan Örnekler/ Yeni Yaklaşımlar, 1995
- Selam, 1996
- Varolmak Gelişmek Uzlaşmak, 2000
- Yağmurda Yangın, 2002
- Bir Yumurtanın Tarihçesi veya Bir Yumurta Pişirme Tarifi, 2002
- Komşu Köyün Delisi, 2004.
- Küçük Şeyler, 2004
- Oyunlar Otoyolda Piknik/ Padişah-ı Hali Osman, 2005
- Ladesçi, 2006
- Küçük Şeyler 2, 2006
- Nokta Nokta Hanımın Hayatı, 2007
- Küçük Şeyler 3 Yaşama Yerleşmek, 2008
- Küçük Şeyler 4 Eşitler Evi, 2009
- Miyase'nin Kuzuları, 2009
- İnsanın Korunakları 1 Deriden Kültüre, 2010
- İnsanın Korunakları 2 Mimari,2011
- Kelebekler ve İnsanlar, 2011
- Metrestepe, 2013.
ÜSTÜN DÖKMEN TİYATRO OYUNLARI
- Otoyolda Piknik-Padişah 1 Hali Osman
- Bir Yumurtanın Tarihçesi veya Bir Yumurta Pişirme Tarifi
- Toplumsal Cinsiyet
- Yağmurda Yangın
- Selam
- Komşu Köyün Delisi (Tiyatro Oyunu)
- Ladesçi (Yaşamın Kerteriz Defterinden Bir Roman)