Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay kaç yaşında, nereli? Üstün Asutay biyografisi!
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Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay kaç yaşında, nereli? Üstün Asutay biyografisi!

Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay kaç yaşında, nereli? Üstün Asutay biyografisi!
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Üstün Asutay kimdir? 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Üstün Asutay kaç yaşında, nereli? Üstün Asutay mesleği nedir? Üstün Asutay hayatı ve biyografisi nedir? Üstün Asutay neden vefat etti?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Üstün Asutay kimdir? 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Üstün Asutay kaç yaşında, nereli? Üstün Asutay mesleği nedir? Üstün Asutay hayatı ve biyografisi nedir? Üstün Asutay neden vefat etti? İşte detaylar haberimizde...

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

Üstün Asutay (1938, Bakırköy, İstanbul - 4 Ağustos 2020, İstanbul), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Asutay 1938'de Bakırköy'de doğdu. Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı. 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.

ÜSTÜN ASUTAY VEFATI

Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmış, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile vefat etmiştir. Asutay'ın cenazesi 6 Ağustos 2020'de Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FİLMOGRAFİSİ

Oyunbozan - 2000

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)

Evdekiler - 1995

Son Fasıl - 1993

Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin

Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992

İmdat İle Zarife - 1991

Vatandaş Ahmet Efendi - 1991

Arabesk - 1988

Selamsız Bandosu - 1987

Uzaylı Zekiye - 1987

Kuruntu Ailesi - 1986

Oduncunun Çocukları - 1966

Güldürme Beni - 1986

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