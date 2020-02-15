Ustasının elinde fındık dalları can buluyor

15.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:36

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan sepet örücülüğü, Giresun'un Piraziz ilçesinde hayat bulmaya devam ediyor. Ham fındık ve kara fındık dalları usta ellerde sepetlere ve süs eşyalarına dönüşüyor.



Piraziz Halk Eğitim Merkezinde sepet örücülüğü kursunda usta öğreticilik yapan Şuayip Gündoğdu, "Sıfır maliyetle bahçelerimizdeki kurumuş fındık ışkınlarından ve dallarından eserler üretiyoruz. Kursiyerlerimiz için hem hobi hem de ekstra gelir kaynağı oluyor. Fındık şeleği dediğimiz bahçelerde fındık toplarken kullandığımız sepetler de bu şekilde yapılıyordu. Ancak zamanla hazır plastikler bunların yerini almaya başladı. Biz de kursiyerlerimiz aracılığıyla bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz' dedi.



"Fındık dallarından süs eşyaları, örme el işi bastonlar, ekmek sepetleri, piknik sepeti, abajur, çay tepsisi gibi hayal gücünüze bağlı olarak her şey yapabilirsiniz" diyen Gündoğdu, "Bu sanatı elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz, şu anda üç kursiyerimiz var. Boş zamanlarında kahve köşelerinde vakit geçirmek yerine burada sanat öğreniyorlar ve bunları pazarlayarak aile bütçelerine katkıda sağlıyorlar" diye konuştu.



Kursiyerlerden Yakup Özdemir, "Yaklaşık 3 yıldır sepet örücülüğü kursuna devam ediyorum, boş zamanlarımı bir şeyler üreterek geçirmek çok güzel bir duygu ve bu ilgilendiğimiz örücülük ise unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Elimizden geldiğince devam ettirip hem unutulmasının önüne geçmek hem de hanemize katkı sağlamak adına kurslarımıza devam ediyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA